Lanakense carjacker gevat na agressieve diefstal

Lanaken / Maasmechelen / Zutendaal -

Een patrouille van de politie Lanaken-Maasmechelen reed gisterochtend een carjacker uit Lanaken klem in Zutendaal. De 28-jarige man had net over de grens in Nuth een Mercedes Sprinter met geweld gestolen. Hij vluchtte daarmee naar ons land. Omdat het voertuig geseind stond, kwamen de Limburgse agenten hem al snel op het spoor. Na een achtervolging van op de Steenweg in Rekem tot in de Sint-Rochusstraat in Zutendaal konden ze de man overmeesteren. “Spektakel in onze doorgaans rustige straat”, zeggen getuigen.