“Europa kent nu verschil tussen Gent en Genk”

Twee uur lang zitten ze zij aan zij aan de gesprekstafel, geen twee minuten daarvan zijn ze het oneens met mekaar. Gent en Genk hebben namelijk meer dan drie letters gemeen: hun positie in het Belgisch voetbal - de uitdagers van Anderlecht en Club Brugge -, hun gezonde financiële toestand, hun successen in Europa, maar ook hun precaire situatie in de Belgische competitie. Michel Louwagie (61) en Patrick Janssens (60), de CEO’s van AA Gent en KRC Genk, kunnen het uitstekend met mekaar vinden, maar strijden morgen en zondag voor een kwartfinale in de Europa League en een ticket voor play-off 1. En zijn het ook op dat vlak met mekaar eens: liever top zes in eigen land dan top acht in Europa. “Donderdag gaat het om de kers en de slagroom, zondag pas om de taart.”

Bekijk de video onderaan het artikel.

“Als we play-off 1 halen, hebben we ons doel bereikt”, valt Michel Louwagie met de deur in huis. “Zelfs als we worden uitgeschakeld door Genk, ...