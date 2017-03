Wordt Spaanse villa waar Boudewijn overleed vijfsterrenhotel?

Er zijn volgens de Spaanse media plannen om een vijfsterrenhotel met 120 kamers te maken van Villa Astrida en het bijhorende landgoed van 2,6 hectare met privéstrand in Motril.

Het domein waar koning Boudewijn in 1993 aan een hartaanval overleed, wordt beheerd door de Spaanse neven en nichten van wijlen koningin Fabiola. Zij erfden het na haar dood op 5 december 2014. Maar al twee jaar ligt de villa er verlaten bij en nu moeten er ook kosten aan gemaakt worden. Daarom willen de familieleden ze verkopen. Er is interesse voor een project waarin de villa wordt omgebouwd tot een luxehotel. De burgemeester van Motril, Flor Almon, is alvast vragende partij voor dat scenario. “Het zou het toerisme van Motril naar een hoger niveau tillen”, verklaart hij in de lokale pers. De onderhandelingen met de familie zouden intussen al een maand lopen.