”Het wordt tijd om goede afspraken te maken over wie wat doet”

Sophie Dutordoir is gisteren begonnen aan haar nieuwe job als gedelegeerd bestuurder van de NMBS in opvolging van Jo Cornu. We wensen haar veel geluk. Iets wat ze in overvloed nodig zal hebben gezien de vele dossiers waarmee ze wordt geconfronteerd. We hebben het dan over onder meer de stiptheid van de treinen, de uitbouw van de voorstadsnetten rond de grote steden, de beheersing van de schuld, de relaties met de vakbonden, de besparingen door de regering, de modernisering van het rollend materieel, de gespannen verhouding met Infrabel, de voorbereiding van een nieuw vervoersplan en de afronding van het investeringsplan.

Eigenlijk staat Sophie Dutordoir voor een hopeloze opdracht. Om van de NMBS een performante vervoersmaatschappij te maken, is geld nodig. Geld dat er niet was en niet is. Omdat in dit land steevast bespaard is op investeringen om de overheidsfinanciën onder controle te kunnen houden. Moesten bedrijven dat doen, dan zouden ze binnen de kortste keren met een totaal achterhaald productieapparaat moeten werken, daardoor niet langer kunnen concurreren en verdwijnen. Iets waar onze spoorwegen geen last van hebben wegens geen concurrentie. Althans voorlopig niet.

Het feit dat vervoersmaatschappij NMBS en infrastructuurbeheerder Infrabel steevast te weinig geld hadden om te investeren, maakt dat ze ook een aantal evoluties hebben gemist. Geert Wets, directeur van het aan de UHasselt verbonden Instituut voor de Mobiliteit, gaf daar een mooi voorbeeld van in onze artikelenreeks ‘De stand van het land’. Na 25 jaar is de uitbouw van het gewestelijke expresnet rond Brussel nog altijd niet afgerond. Het maakt dat we nog altijd investeren in dure treinen op een ogenblik dat er nieuwe en goedkopere technologieën beschikbaar zijn zoals de light rail. Wat men daarmee kan doen, kan men bijvoorbeeld in München zien, een stad die met zijn 1,5 miljoen inwoners niet veel groter is dan Brussel. Daar rijden de voorstadstreinen tot in het hart van de stad door gebruik te maken van de metro-infrastructuur.

Volgens het Planbureau gaan we naar 13 miljoen inwoners. Willen we ons niet helemaal vastrijden, dan zullen we meer moeten investeren in openbaar vervoer. Gezien de beperkte financiële middelen, moet dat zo efficiënt mogelijk gebeuren. De logica zegt dat dit gebeurt in bussen voor kortere afstanden, in treinen voor langere afstanden en in sneltrams en light rail voor de afstanden tussenin. En met goede aansluitingen tussen de verschillende vervoersmodi. Het wordt tijd dat de ministers van Mobiliteit goede afspraken maken over wie wat doet.