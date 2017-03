VIDEO. Binnenkijken in het mooiste kot van Limburg

Van wie in Limburg studeert zit 26 procent op kot. De rest verkiest Hotel Mama. Het kotleven is geconcentreerd op twee plekken: Diepenbeek (13,3 procent) of Hasselt (10,4 procent). Genk is met 1,1 procent amper in trek. Een kot kost gemiddeld 294 euro per maand, dat is minder dan de 310 à 340 euro van Leuven.

“Onze studenten zitten toch vooral in Diepenbeek op kot en niet in Hasselt”, zegt Sigrid Darquennes van de studentenvoorzieningen van UCLL. “De huurprijzen in Diepenbeek zijn ook goedkoper dan in Hasselt, ook al omdat ze er nog werken met contracten van 11 maanden. In Hasselt gaat het vaak om 12 maanden.”

