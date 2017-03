Nergens meer met de bus naar het werk dan in Limburg

Brussel / Hasselt - Terwijl in de rest van het land het gebruik van het openbaar vervoer bij werknemers minder populair wordt, houden trein en bus in Limburg wel stand. Dat blijkt uit de tweede mobiliteitsbarometer van hr-dienstengroep Acerta. “Limburg blijft de provincie met het meeste busgebruik: 4,2 procent van de Limburgse werknemers verplaatste zich vorig jaar met de bus naar het werk, tegenover 4,1 procent het jaar voordien”, zegt Gert Mertens van Acerta Limburg. Opmerkelijk: firmawagens worden steeds populairder: één op de tien werknemers (ongeveer 25.000) pendelt met een bedrijfswagen naar zijn werk.

