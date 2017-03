Steels over sprint in Parijs-Nice: “Timing was heel belangrijk”

Marcel Kittel greep met een vierde plaats naast de bloemen in de derde rit van Parijs-Nice en net zoals zijn landgenoot André Greipel wilde de Duitse sprinter van Quick-Step Floors niet veel kwijt over zijn sprint. “Het was een heel lastige sprint”, aldus ploegleider Tom Steels. “Timing was echt heel belangrijk.”

“Sam Bennett speelde het perfect. Hij komt uit vijfde, zesde positie, zit lange tijd beschut en kan dan aan hoge snelheid sprinten. Hij komt van heel ver, met de juiste snelheid. Als je ziet dat Kristoff en Degenkolb sterven in het zicht van de meet en hij wint nog met een duidelijk overschot, dan ben je echt wel de sterkste, want de wind blies echt wel fel tegen. Timing was hier belangrijk.”

Drie kansen, op papier toch, zijn intussen gepasseerd en met enkel nog donderdag mogelijk een sprintetappe wordt het steeds moeilijker voor Kittel om een zege te grijpen. “De voorbije twee dagen waren natuurlijk uitzonderlijk”, aldus Steels, “en vandaag gaat het niet zoals het moet. Marcel was niet kwaad, maar ontgoocheld. Als sprinter weet je natuurlijk ook dat er maar één plaats telt en als je dan niet wint, is er ontgoocheling. Dat is normaal, een rit in Parijs-Nice staat nog altijd hoog aangeschreven.”