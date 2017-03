“Ik vorm geen regering met de PS zonder confederalisme”

Brussel -

“Confederalisme is een paradigma. Ik ben er voor honderd procent zeker van dat België een confederaal land wordt. Dat zal gebeuren wanneer de kiezers de kaarten zo leggen dat Vlamingen en Franstaligen er niet langer in slagen om een federale regering te vormen en dan eindelijk tot de conclusie komen dat ze elkaar niet langer bezig moeten houden.” Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever, die niet uitsluit dat het in 2019 al zover kan zijn. Wat hij niet denkt maar zeker weet, is dat hij geen regering vormt met de PS, laat staan PTB, zonder confederalisme.