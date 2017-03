Michel Van den Brande is woest op Maradona: “Ik klop op zijn bakkes”

200.000 euro. Zo veel heeft het team van Van den Brande neergeteld om Maradona op zijn gala-avond te laten opdraven. En nog komt hij niet opdagen, zo is er dinsdagavond te zien in The Sky Is The Limit. De organisatoren springen uit hun vel: “Ik heb al valiums zitten pakken om te kalmeren, ik ben nu meer gedrogeerd dan Maradona ooit is geweest!”