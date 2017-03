FOTO. Nieuwe Eurostar in station van Diest

Diest / Bilzen - Een flitstrein van Eurostar die stopt in het station van Diest. Het lijkt een wensdroom van pendelaars of verzonnen bericht op Facebook, maar het is wel degelijk waar. Maandag is er in Diest een nieuwe trein van Eurostar gespot.

“Het gaat om onze nieuwe E320-treinen die op dit moment getest worden op het Belgische spoornet”, bevestigt Evelyne Van Cleven (Eurostar). “De nieuwe treinen zijn ontworpen door Siemens en worden sinds eind 2015 ingezet op de route Parijs-Londen. Later dit jaar gaan we ze inzetten op Brussel-Londen. Eerst volgt nog een aantal testen op de Belgische spoorwegen. De nieuwe treinen zijn uitgerust met wifi en hebben 20 procent meer capaciteit dan de bestaande.”

De E320 is ongeveer 10 meter langer dan de huidige TMST-treinen en is ook breder en hoger. Ze tellen 16 rijtuigen en 894 zitplaatsen, waarvan 80 solo-zitplaatsen. De rijtuigen voor Business Premier en Standard Premier zitten aan de uiteinden van de trein, zodat maar een beperkt aantal mensen erdoor hoeft te wandelen.

De zitplaatsen zijn ergonomisch ontworpen om je rug te ondersteunen. Het zitkussen kun je langer maken, waardoor je extra comfort hebt voor lange benen. Elke zitplaats is voorzien van een Europees en UK-stopcontact. Zitplaatsen in Business Premier en Standard Premier hebben een eigen USB-aansluiting, een vak voor je laptop en ook een persoonlijke verlichting, een spiegeltje en een kapstok. Met de gratis wifi in de hele trein kun je tijdens de reis e-mailen, chatten of tweeten.

Via nieuwetreinen.eurostar.com kan u een kijkje nemen in de nieuwe trein.