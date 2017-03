VIDEO. Studenten UHasselt openen bakkerij op Corda Campus

Hasselt - Dinsdag hebben vijf studenten van de UHasselt een bakkerij ‘Pain d’Office’ geopend in de Corda Campus in Hasselt. “We willen op deze manier het werkcomfort verhogen van de meer dan 3.000 mensen die hier aan de slag zijn”, zegt Katrijn Reekmans, een van de vrouwelijke zaakvoerders.

“Bedoeling is dat de mensen de dag voordien bestellen maar we hebben ook altijd een kleine voorraad om toevallige klanten te helpen. Ons doel? Gemiddeld 50 broden per dag te verkopen. Daarnaast bieden we ook koeken, taarten en snoepgoed aan. En vooral de taarten zijn meteen erg in trek. Er valt hier blijkbaar geregeld wat te vieren en daar hoort in deze regio altijd taart bij.”

