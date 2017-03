Vanden Borre openhartig na merkwaardige transfer naar Congo: “Ik heb nergens spijt van”

In de Waalse voetbaltalkshow La Tribune vertelde Anthony Vanden Borre honderduit over zijn transfer naar het Congolese TP Mazembe en zijn woelig voetbalverleden. ‘Het is door mij dat Anderlecht nu een sociale cel heeft.’

Voor zijn vertrek naar zijn nieuwe Congolese ploeg TP Mazembe maakte Anthony Vanden Borre nog even tijd vrij voor een passage aan de praattafel van het Waalse voetbalprogramma La Tribune. “Ik ben een eerlijke jongen, maar in de voetbalwereld is veel hypocrisie. Onbekenden zeggen dingen over je of veroordelen je. Dat is hard. Alles draait ook om geld en dat is jammer.”

De ex-speler van Anderlecht benadrukte wel dat zijn keuze voor de Congolese competitie niets te maken had met geld. “Helemaal niet. De keuze voor Congo komt 100% uit mijn hart. Daar liggen mijn roots en dat betekent veel voor mij. Ik heb mijn moeder, die veel voor me betekende, op jonge leeftijd verloren en dat was moeilijk doorheen mijn carrière.”

Sociale cel

De overstap naar Mazembe is een nieuwe episode in zijn woelige voetballoopbaan langs onder meer RSC Anderlecht, Fiorentina, Genoa, Portsmouth en Montpellier. “Ik ben een avontuurlijk type. En neen, ik heb nergens spijt van. De ene keer draaide het goed uit, de andere keer had ik minder geluk. Zo gaat dat nu eenmaal.”

Tijdens de uitzending kwam ook Jean-François Lenvain aan het woord. De man is verantwoordelijk voor de sociale cel bij Anderlecht “omdat er naast het voetbalveld ook veel dingen gebeuren in het leven van jonge voetballers”, vertelde hij.

Toen de presentator opmerkte dat de cel is ontstaan toen Vanden Borre er furore maakte als jonge speler, antwoordde de bebaarde voetballer ludiek: “Het is misschien wel dankzij mij dat Anderlecht nu over een sociale cel beschikt.”