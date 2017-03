“Jankovic maakt zich belachelijk en tekent zijn eigen doodvonnis”

Na de 1-0-nederlaag tegen Moeskroen krijgen de spelers van Standard een week lang straftraining. Sterker nog: Aleksandar Jankovic scherpte de tijdstippen van de drie trainingen verder aan. Zo is de dagelijkse looptraining om 08.00 uur en niet langer om 09.00 uur. Maar heeft dat wel zin? “Natuurlijk niet”, zeggen sportpsycholoog Jef Brouwers en analisten Aad de Mos en Johan Boskamp in koor.

Het is Aleksandar Jankovic menens na de blamage in Moeskroen. Geen vrije dagen meer. In plaats daarvan moeten de spelers van maandag tot en met vrijdag drie keer per dag trainen. Jogging om 08.00 uur ...