Heusden-Zolder - Een Bongobon krijgen, met een Ferrari mogen rijden en dan even flink optrekken. Verbaast het u dat er brokken van komen?

Een plezierritje met een Ferrari is zondagnamiddag geëindigd met een crash bovenop de kanaalbrug van de E314 in Heusden-Zolder. Een van de inzittenden had voor zijn verjaardag een Bongobon ­gekregen ...