Sokolowski, Mertens en Leclerq bij laatste 64 op EK snooker -18

Drie van de vijf Belgische deelnemers hebben zich maandag in het Cypriotische Nicosia al op de hoofdtabel van het Europees kampioenschap snooker voor spelers tot 18 jaar kunnen plaatsen.

De 15-jarige Sybren Sokolowski zette in de groepsfase een foutloos parkoers neer. Hij won zijn drie wedstrijden met 3-0. Dat tegen de 17-jarige Roemeen Sebastian Musat, de 16-jarige Kroaat Jan Jelenic en de 16-jarige Schot Cormac Williamson. Sokolowski is zeker één van de reekshoofden in de eindfase.

Ook Ben Mertens en Julien Leclerq hebben hun plaats op de hoofdtabel beet. De 12-jarige Mertens won twee van zijn drie groepswedstrijden. Na 3-1 verlies tegen de 16-jarige Fransman Niel Vincent, herpakte hij zich en versloeg hij de 15-jarige Ier Aaron Hill met 3-0 en de 13-jarige Oekraïner Iulian Boiko met 3-2. De 14-jarige Leclerq verloor van de 18-jarige Welshman Josh White, maar won met 3-2 van de 14-jarige Zwitser Luis Vetter en de 18-jarige Fransman Brian Ochoiski.

Voor Thor Van De Voorde, met zijn 11 jaar de jongste Belg in Nicosia, zich het EK erop. Hij verloor zijn drie wedstrijden met 3-0. De 17-jarige Wesley Pelgrims verloor zijn eerste twee wedstrijden. Desondanks kan hij zich nog plaatsen als hij de Welshman Conor Caniff in zijn laatste wedstrijd met 3-0 aan de kant zet.

Groep E:

Ben Mertens (Bel) - Aaron Hill (Ier) 3-0

Niel Vincent (Fra) - Ben Mertens (Bel) 3-2

Ben Mertens (Bel) - Iulian Boiko (Oek) 3-2

Groep F:

Sybren Sokolowski (Bel) - Sebastian Musat (Roe) 3-0

Sybren Sokolowski (Bel) - Cormac Williamson (Sch) 3-0

Sybren Sokolowski (Bel) - Jan Jelenic (Kro) 3-0

Groep J:

Florian Nüble (Oos) - Thor Van De Voorde (Bel) 3-0

Mark Lloyd (Eng) - Thor Van De Voorde (Bel) 3-0

Attila Horváth (Hon) - Thor Van De Voorde (Bel) 3-0

Groep H:

Julien Leclerq (Bel) - Luis Vetter (Zwi) 3-2

Josh White (Wal) - Julien Leclerq (Bel) 3-1

Julien Leclerq (Bel) - Brian Ochoiski (Fra) 3-2

Groep M:

Jere Virtaranta (Fin) - Wesley Pelgrims (Bel) 3-1

Tudor Popescu (Roe) - Wesley Pelgrims (Bel) 3-1