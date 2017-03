Vandaag start in de Kamer de werkgroep politieke vernieuwing. Die kwam er na het uitbreken van het Publifin-schandaal in Wallonië dat vervolgens via Publipart overwaaide naar Vlaanderen. Daardoor weten we nu officieel wat we eerder al vermoedden: onze politici klussen bij en worden daar veelal weinig en soms heel goed voor betaald, zeker wanneer ze dat doen voor privaatrechtelijke dochters van onze intercommunales.

Ter voorbereiding van de vergadering van vandaag en de volgende weken hebben alle partijen voorstellen op papier gezet. Ze gaan allemaal in de richting van een beperking van het aantal mandaten en een beperking van de vergoedingen. Voorts willen alle partijen meer doorzichtigheid. De kiezers moeten weten welke mandaten politici allemaal hebben en hoeveel ze hiervoor betaald krijgen aan wedden, dan wel zitpenningen of vergoedingen. Dat klinkt allemaal goed. Toch mogen we hopen dat, in de nasleep van de hele heisa omtrent de intercommunales en hun dochters, onze politici zich niet bezondigen aan een opbod tegen elkaar, maar de rust laten terugkeren en met gezond verstand beslissen.

Een paar voorbeelden. Men kan zich de vraag stellen waar politici met veel mandaten de tijd halen om al die mandaten evengoed in te vullen. Anderzijds is het zo dat veel van die mandaten voortvloeien uit hun oorspronkelijke functie als burgemeester of schepen. Daardoor zijn ze eigenlijk het best geplaatst om die mandaten in te vullen en doen ze dat veelal ook tijdens hun gewone werkuren. Indien ze deze mandaten niet langer mogen invullen, zullen we daarvoor andere mensen moeten zoeken en zal het aantal mandatarissen alleen maar toenemen. Een beter alternatief lijkt ons dat niet zozeer het aantal mandaten, maar wel de vergoedingen worden beperkt, omdat die mandaten zoals aangehaald veelal tijdens de werkuren worden gepresteerd.

Een ander voorbeeld is een mogelijk cumulverbod tussen een mandaat van volksvertegenwoordiger met een mandaat van burgemeester. In de meeste gevallen willen de partijen een cumulverbod voor burgemeesters van grotere steden en gemeenten. Ons niet gelaten. Maar in de praktijk hebben burgemeesters van grote steden veelal meer tijd om eventueel te cumuleren met een parlementair mandaat dan burgemeester van kleine gemeenten, al was het maar omdat burgemeesters van grote steden op meer administratieve medewerkers kunnen terugvallen. Burgemeesters van grote steden zijn meer managers die moeten beslissen, terwijl burgemeesters van kleinere gemeenten meer zelf moeten doen voor ze kunnen beslissen.