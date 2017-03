Papa Massata Diack ontkent smeergeld aangenomen te hebben

Papa Massata Diack, zoon van voormalig IAAF-voorzitter Lamine Diack, ontkent dat hij smeergeld aangenomen heeft bij de toewijzing van de Olympische Spelen 2016 aan Rio de Janeiro. Hij reageert daarmee op nieuwe beschuldigingen aan zijn adres in de Franse krant Le Monde. “Een hardnekkige aanval op zijn persoon”, noemt Diack het.

Volgens Le Monde zou eind september 2009, drie dagen voor de definitieve toekenning van de Olympische Spelen van 2016 aan Rio, een Braziliaanse zakenman 1,5 miljoen dollar hebben overgeschreven op de rekening van Papa Massata Diack. Het Franse gerecht vermoedt dat het geld gebruikt is om de stemprocedure te beïnvloeden.

“Ik ontken met klem. Rio heeft op een eerlijke manier gewonnen”, zegt Papa Massata Diack. “De beschuldigingen van Le Monde zijn ongefundeerd”. Zonder in details te willen treden zegt Diack dat hij het geld ontving van een klant. “Omdat het om een strafrechtelijk onderzoek gaat, kan ik er in de pers niet dieper op ingaan. Er is een hele hetze ontstaan rond deze zaak en dat terwijl het onderzoek niet ernstig en onprofessioneel gebeurde. Hun zaak zit vol tegenstrijdigheden.”

Lamine en Papa Massata Diack hebben geen onbesproken verleden. Lamine is in Frankrijk beschuldigd van witwaspraktijken en corruptie, tegen Papa Massata loopt er een internationaal aanhoudingsbevel. Hij woont in zijn vaderland Senegal, dat hem niet wil uitleveren. De 83-jarige Lamine Diack staat in Frankrijk onder toezicht en mag het land niet verlaten. “Hij wordt door Frankrijk gegijzeld”, zegt Papa Massata daarover. “Ze willen hem psychologisch kraken.”