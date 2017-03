Tine uit ‘Blind Getrouwd’: “Ik wil weten wat hij al gedaan heeft, maar durf dat niet vragen”

De tijd voor de koppels is aangebroken om te gaan samenwonen. Alle koppels hebben besloten te gaan samenwonen in een huurappartementje voor de resterende vier weken van het experiment. Een neutrale plek voor allebei, en die is verbazend makkelijk gekozen. Voor Sally wordt het zelfs een moment waarop ze weer meer vertrouwen krijgt in haar huwelijk met Mathias.

(Opgelet, dit artikel bevat spoilers. Als je de aflevering van 6 maart nog wil bekijken, lees je beter niet verder.)

Voor Nicolas en Evelien begint hun periode als samenwonend koppel met een weekendje weg met de hele familie van Evelien. Onderweg blijkt echter dat Nicolas zijn koffer vergeten is. Een weekendje in de Ardennen met een pull en een paar T-shirts? “Boos ben ik niet, wel ambetant, maar ja, jij gaat kou lijden, ik niet”, klinkt het bij Evelien.

Wanneer ze aankomen op familieweekend, is Nicolas danig onder de indruk van de grote familie van Evelien, iets wat hij van thuis uit niet kent. Hij wordt er echter warm onthaald en lijkt zich al snel thuis te voelen, en ook Evelien voelt zich duidelijk alsmaar beter thuis bij Nicolas. “Ik heb al een paar dagen geen blokkageke meer gevoeld”, zegt ze ’s avonds wanneer ze dicht tegen haar echtgenoot aan ligt.

Sally en Mathias gaan in hun therapiesessie met psychologe Margo Van Landegem dieper in op de problemen in verstandhouding tussen de twee. Sally vertelt over het moment op hun huwelijksreis waarop Mathias haar een slecht gevoel gaf over haar relationeel verleden, maar ze komen al snel tot de conclusie dat Mathias geen kwaad in de zin heeft met zijn soms snedige commentaren. Sally krijgt dan ook de opdracht om ervan uit te gaan dat Mathias dergelijke uitspraken niet slecht bedoelt.

Foto: Blind Getrouwd

Verderstaat er een babybezoek bij Sally’s vriendin op de planning. “Sally fleurde echt op, dat zag je aan haar gezicht”, vertelt Mathias. “Ik ken haar nog niet goed, maar ik ken haar goed genoeg om dat te zien.” Wanneer de twee weer thuis waren, was het duidelijk dat hun gesprek met de psychologe vruchten had afgeworpen. Vooral Sally lijkt zich veel meer op haar gemak te voelen, terwijl Mathias niet het gevoel heeft dat hij zich moest inhouden voor haar. Al denkt Mathias wel dat het zal duren tot hun eerste ruzie vooraleer ze elkaar echt leren kennen.

Bij Veerle en Nick lijkt het alsof ze al jaren samen zijn. Ze koken samen, kunnen lachen met en om elkaar en Nick kan zijn mond duidelijk niet in bedwang houden. Hij blijft maar praten, maar Veerle lijkt zich daar niet aan te storen. Dat een maaltijd met Nick aan tafel dubbel zo lang duurt dan anders is ook geen probleem voor Veerle: “Liever zo dan dat we niet praten”.

Foto: Blind Getrouwd

Ben en Tine hebben elkaar gevonden in vriendschap, maar het doel blijft wel een succesvol getrouwd koppel te worden. In hun gesprek met Alexander Witpas krijgen ze dan ook de opdracht om een paar minuten lang tegenover elkaar te gaan zitten en elkaar te bekijken. Dat resulteert niet veel later in een vreemde staarwedstrijd in de meubelwinkel waarbij Tine zich maar moeilijk serieus kan houden.

Foto: Blind Getrouwd

Wanneer het gesprek even later bij het onderwerp seks terechtkomt, blijkt de grote mond van Tine het echter op te geven. “Ik wil ook wel weten wat die al allemaal gedaan heeft, en hoe ver die daarin staat, maar ik durf dat gewoon niet te vragen.”