Verscherpte politieaandacht voor Turkse propaganda in Kinepolis

Hasselt - Nu in de Kinepolis-bioscopen: ‘Reis’, een biopic over het jonge leven van de Turkse president Erdogan. Volgens Turkije-kenner Dirk Vermeiren is de prent één langgerekte persoonsverheerlijking. Iets wat volgens kamerfractieleider Peter De Roover (N-VA) met argusogen moet worden gevolgd: “Als films als deze succes kunnen oogsten in Belgische bioscopen, moeten we onze aandacht verscherpen.”

‘Reis’ is Turks voor ‘chef’, en in dit geval is het ook de bijnaam van president Recep Tayyip Erdogan én de titel van een biografische film rond diens persoon. Dirk Vermeiren ...