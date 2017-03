De angst tijdens een homejacking: “Ik wist dat ik zeker niet de heldin moest uithangen"

Landen / Walshoutem - Mireille Boyen (47) uit Walshoutem (Landen) werd gisterochtend het slachtoffer van een brutale homejacking. Ze werd gekneveld en geschopt door drie overvallers. Nadat de overvallers vertrokken waren, slaagde ze erin om het alarm met haar neus te activeren. De vrouw werd in het ziekenhuis verzorgd aan haar kneuzingen De buit bedraagt enkele duizenden euro’s, de dieven waren gisteravond nog spoorloos.

Mireille is gehuwd en moeder van twee kinderen, maar was alleen thuis toen ze werd overvallen. Gisteravond was ze nog erg onder de indruk van wat ze had meegemaakt. Drie mannen belden maandag omstreeks ...