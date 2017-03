Bekende koppen in Theater De Roxy

Sint-Truiden - Pascalleke en Bieke uit FC De Kampioenen spelen ook in de fantastische komedie ‘DUBBELDATE’ moeder en dochter. Hoewel Danni Heylen en An Swartenbroekx er dan wel enigszins anders uitzien deze keer…

Gunter Reniers van De Roxy : “In de kampioenen speelt An de vlotte dochter, in deze voorstelling is het Danni die de hippe, vrijgevochten vrouw speelt. De karakters uit de Kampioenen werden compleet omgedraaid. Dit zorgt voor een zeer komisch effect. Jeroen Maes is auteur, acteur en regisseur van dienst. En Dirk Bosschaerts (dé Samsonstem en de kok van Piet Piraat) is de vierde acteur van dienst.”

Theater de Roxy is trouw aan zijn medewerkers want deze acteurs hebben alle vier een verleden in het truiense amusementstheater : An en Jeroen waren vorig seizoen te zien in respectievelelijk ‘TARARA !’ en ‘Boer zocht vrouw’ en Danni en Dirk waren eerder te zien in ‘Komen (vr)eten!’ en ‘Jezus, Maria, Jozef’.

Het belooft een geweldige voorstelling te worden waarin de lachsalvo’s aan elkaar geregen worden, iets waar De Roxy een patent op schijnt te hebben !

Te zien in St-Truiden op 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 en 19 maart 2017, telkens om 20u15, de zondagen om 15u. Boek de allerlaatste tickets op www.deroxy.be