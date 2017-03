Onthutsend experiment toont verschil tussen ‘gewone’ cola en cola zero

In een video die flink gedeeld wordt op Facebook is te zien hoe achtereenvolgens een flesje ‘gewone’ Coca-Cola en een flesje Coca-Cola Zero Sugar in een pannetje worden verhit. Het water verdampt wanneer de cola haar kookpunt bereikt en de resultaten zijn opvallend.

Zero-drinkers kunnen na het zien van deze video opgelucht ademhalen, maar wie Coca-Cola drinkt, blijft allicht enigszins verschrikt achter. Terwijl bij de zero-variant amper iets overblijft van het oorspronkelijke drankje, rest na het koken van ‘gewone’ cola een dikke, bruine, stroperige suikermassa.

In een flesje van een halve liter Coca-Cola zit 54 g suiker. In eenzelfde flesje Coca-Cola Zero Sugar zit geen suiker. Als alternatief zitten er zoet- en smaakstoffen in die de smaak van ‘echte’ cola zo goed mogelijk moeten benaderen.