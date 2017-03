Beschuldigde van “Slaapkamermoord” komt uit de kast in de rechtbank

Dilsen-Stokkem - Verbazing alom in de Tongerse assisenzaal maandagnamiddag waar beschuldigde Abdullah Essah in eerste instantie niets wenste te vertellen over wat er de bewuste nacht van 21 oktober 2013 gebeurd is in de woning van het 50-jarige slachtoffer Erik Janssen in Dilsen-Stokkem. Het taboe over zijn homoseksualiteit doorbrak hij wel. “Ik had net verwacht dat u niets ging zeggen over het taboe, maar wel over de gebeurtenissen bij Janssen thuis. We zitten hier nu met de omgekeerde situatie”, zei voorzitter Dirk Thys. Ook voor de verdediging was de houding van Essah vervelend.

Zijn advocaat Gino Houbrechts stond recht. “Ik doe het nooit tijdens de ondervraging van een beschuldigde, maar mag ik toch een korte onderbreking vragen om even te overleggen met mijn cliënt”, aldus Houbrechts, waarop voorzitter Thys de zitting voor een kwartier schorste. Hoewel hij tijdens het onderzoek nooit rechtuit sprak over zijn seksuele geaardheid, gaf hij maandag in de assisenzaal wel toe dat hij al vanaf zijn twaalfde homoseksueel was. “Niet heteroseksueel” waren de woorden die de 23-jarige Essah aanvankelijk gebruikte.

Slachtoffer Erik Janssen Foto: IF

Essah vertelde dat hij in de periode van een maand tot vijfmaal seksuele contacten met Janssen had, weliswaar tegen betaling, 200 euro per keer. Talloze andere mensen in Dilsen-Stokkem hadden evenwel verklaard dat Janssen hetero was. Voorzitter Dirk Thys probeerde meermaals om Essah te laten antwoorden op vragen over de doodsstrijd van Janssen, maar die weigerde. “Voor mijn eigen veiligheid wens ik niets te vertellen”, antwoordde Essah, die zelfs liet uitschijnen dat mogelijk anderen betrokken waren bij de feiten. In het onderzoek gaf hij zelf al heel wat verschillende versies van de feiten met tegenstrijdige verklaringen.

Erik Janssen werd op 24 oktober 2013 in zijn woning dood aangetroffen. Quasi het hele huis was met bloed besmeurd. Janssen had messteken gekregen. Zijn keelskelet was gebroken. Hij had zware anale kwetsuren. Na zijn dood was het lichaam nog gemanipuleerd geweest. Er werd DNA van Essah op het lichaam van Janssen teruggevonden.