Meeuwen-Gruitrode - Deze middag legde OCMW voorzitter Lydie Jacobs de eerste steen van de nieuwe buitenschoolse kinderopvang in Gruitrode.

De nieuwe opvanglocatie komt achter de turnzaal van basisschool Royke. De opvangcapaciteit bedraagt 40 kinderen. Hiermee beschikt de gemeente binnenkort over twee moderne aangepaste locatie ‘s. De ingebruikname is voorzien in december 2017. De investering bedraagt 500.000 euro.