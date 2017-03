Verliest Parijs-Nice na Romain Bardet nieuwe favoriet?

Nadat Romain Bardet zondagmiddag gediskwalificeerd werd na de eerste rit, dreigt een nieuwe favoriet er de brui aan te moeten geven in Parijs-Nice. Richie Porte (BMC) raakte achterop in rit twee, mede door waaiervorming en vreselijk slecht weer. Uiteindelijk finishte de Australiër op veertien (!) minuten van winnaar Sonny Colbrelli.

Porte verloor gisteren natuurlijk ook al heel wat tijd. “Hij heeft simpelweg de benen niet. Hij zat vooraan, maar kon niet volgen. We weten niet wat er precies aan de hand is, we gaan dat vanavond bespreken”, aldus BMC-directeur Yvon Ledanois. “De ploeg bleef bij hem, want hij is onze leider. Parijs-Nice is nog niet gedaan, we gaan nog willen winnen”, klonk het op de Franse televisie.