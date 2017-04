Dankzij deze hacks pak je de lenteschoonmaak makkelijker aan

Vergeet Tante Kaat, dankzij deze hacks maak je het jezelf makkelijker om aan de lenteschoonmaak te beginnen. Zo kun je onder andere een roller gebruiken om het stof af te doen of geef je sponsjes een tweede leven in de microgolfoven. Raap je moed bijeen, zoek je emmers en vodden bij elkaar en poetsen maar!

Hoe begin je aan een grondige lenteschoonmaak? Toegegeven, met een berg werk voor de boeg is het vaak iets om tegenop te zien, maar met deze tien trucjes kom je al een heel eind.

Ga met een tandenborstel aan de slag als je kleine hoekjes wilt poetsen.

Een oude tandenborstel is een handig hulmpiddel bij de grote schoonmaak. Je kunt er werkelijk alle hoekjes mee bereiken. Zo is het handig om daarmee een toetsenbord te poetsen of het toilet of de groeven tussen de tegels in de badkamer.

Olievlekken in de garage of op de oprit? Wrijf ze weg met cola

Schud met een fles cola en laat het vervolgens over de olievlekken heen druppen tot alles bedekt is. Schrob vervolgens een tiental seconden met een borstel over de vlekken tot ze weg zijn.

Gebruik een pluisroller of koffiefilters om het stof af te doen.

Een pluisroller is niet alleen handig om pluisjes en haartjes van kledingstukken te doen, maar je kunt het ook gebruiken bij de schoonmaak van het huis. Als je ermee over een stoffig oppervlak van bijvoorbeeld een lampenkap gaat, dan blijft ook het stof eraan kleven.

Maak je haarborstel schoon met shampoo.

Niet alleen je haar kan je proper maken met shampoo, ook je haarborstel zelf. Gebruik een pen en een schaar om de haren los te maken die erin vastzitten. Wat warm water, shampoo en een tandenbortsel doen de rest.

Geef je sponsje een tweede leven in de microgolfoven.

Sponjes om de vaat mee te doen of de badkamer mee te poetsen zijn een broeihaard van bacteriën. Je hoeft ze daarom wel niet meteen weg te gooien, maar kunt ze een tweede leven geven door ze een minuutje in de microgolfoven te laten ronddraaien. Let wel op dat je ze er nadien niet meteen uithaalt want ze zullen heel warm zijn.

Spoel de blender schoon door er warm water en enkele druppeltjes afwasmiddel in te doen en 30 seconden te laten draaien.

Een blender is vaak een onhandig ding om schoon te maken, maar met wat warm water een druppel afwasmiddel kun je dat eenvoudig oplossen. Gewoon laten draaien en nadien nog eens snel uitspoelen.

Leg een krant in de koelkast om onaangename geurtjes weg te nemen.

Door het allegaartje aan voedinsgmiddelen die zich in een koelkast bevinden, kan het al eens gebeuren dat een walm van slechte geuren je tegemoet komt als je nog maar de deur ervan opent. Dat kun je oplossen door achterin een krant te leggen die alle stank absorbeert.

Vuil speelgoed of tuingereedschap? Dat kan in de vaatwas.

Speelgoed is nog zo'n broeihaard van bacteriën. Omdat ze constant in het bereik van de kinderen bevinden, is het dan ook belangrijk ze nu en dan schoon te maken. Dat kan snel en eenvoudig door ze in de vaatwas te stoppen. Hetzelfde geldt voor klein tuingereedschap.

Maak komaf met kalkaanslag in de waterkoker met enkel wat citroensap.

Een paar eetlepels citroensap volstaan om de waterkoker of ketel vrij van kalk te maken. Even laten rusten en die blinkt als nooit tevoren.

Het geheim om alles proper te krijgen: baksoda.