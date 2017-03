Tot 2 jaar cel voor diefstallen in Maasmechelen Village

Maasmechelen - De procureur eiste maandag voor de correctionele rechtbank in Tongeren celstraffen van 20 maanden en twee jaar voor vijf Russische vrouwen die in 2016 meermaals op dievenpad zouden zijn geweest in Maasmechelen Village. De buit liep op tot zo’n 8.000 à 14.000 euro per diefstal. Vooral luxe-kledingmerken werden het slachtoffer van de dievenbende.

Op 30 oktober 2016 werd de politie gevraagd om zich naar de populaire Maasmechelse shoppingsite te begeven voor mogelijke diefstallen. Securityagenten herkenden de dames van eerdere feiten. Twee vrouwen stapten in een geparkeerde Peugeot waarin de drie anderen beklaagden de wacht hielden. Ze verstopten geprepareerde draagtassen, magneten en kledingstukken van merken als Ralph Lauren, River Woods en Gaastra in hun auto. “Gevonden in een struik”, was het enige excuus dat het groepje kon bedenken.

Twee jaar cel

Eerder werden de vrouwen ook al opgemerkt in ons land. In 2014 en 2015 verbleven ze lange tijd in hotels in Antwerpen, waar ze steeds studio’s huurden voor zeven personen. “Het was hun safe house”, vertelt de procureur. Ook toen werden ze na hun verblijf in België betrapt met gestolen kledingstukken. Dat terwijl ze opnieuw wilden toeslaan in een shoppingcenter in Parijs. “Dit zijn feiten die absoluut niet door de beugel kunnen”, aldus de procureur. “Zij komen speciaal uit Rusland om hier te stelen voor bedragen die oplopen tot 14.000 euro.” Het openbaar ministerie vordert dan ook straffen tot twee jaar opsluiting en geldboetes tot 1.200 euro. Zelf houden ze vol nooit iets gestolen te hebben.

De advocaten van de beklaagden krijgen het woord op 3 april.