Leon Bailey krijgt nieuwe coach bij Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen heeft maandag de Turk Tayfun Korkut aangesteld als interimcoach. De 42-jarige Korkut tekende in de Bayer Arena een contract tot het einde van het seizoen. Leverkusen ontsloeg zondag, een dag na de 6-2 nederlaag bij Borussia Dortmund, nog haar coach Roger Schmidt.

De nederlaag in Dortmund was al de vijfde voor Schmidt na Nieuwjaar. Dat volstond vol voor het bestuur van Leverkusen. Schmidt, die de afgelopen twee seizoenen vierde en derde werd met Bayer, mocht opkrassen. Hij is al de negende trainer die dit seizoen aan de deur wordt gezet in de Bundesliga.

Zijn opvolger is de Turk Tayfun Korkut. Korkut, geboren in Duitsland, verdedigde als speler de kleuren van Stuttgarter Kickers (1994-1995), Fenerbahçe (1995-2000), Real Sociedad (2000-2003), Espanyol (2003-2004), Besiktas (2004-2005) en Gençlerbirligi (2005-2006). Als hoofdcoach deed hij ervaring in Duitsland op bij Hannover 96 (2013-2015) en tweedeklasser FC Kaiserslautern (2016).

Leverkusen staat momenteel pas tiende in de Bundesliga. Het team, dat in de wintermercato nog Leon Bailey bij Racing Genk wegplukte, eindigde de afgelopen zeven seizoenen telkens in de top vijf van de Bundesliga.

Volgende week woensdag trekt Leverkusen naar het Atlético Madrid van Yannick Carrasco voor de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. In de heenwedstrijd in Leverkusen wonnen Carrasco en co al met 2-4.