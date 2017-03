Politieke rel: Maleisisch voetbalteam mag niet naar Noord-Korea reizen voor interland

De Maleisische regering heeft haar nationaal voetbalelftal verboden naar de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang te reizen om er een kwalificatiewedstrijd voor de Asian Cup te spelen. Dat werd maandag bekendgemaakt. Zaterdag verdreef de Maleisische regering de Noord-Koreaanse ambassadeur uit haar land en dat leidde tot ernstige veiligheidsbedreigingen uit Noord-Korea.

“De uitzetting van de Noord-Koreaanse ambassadeur Kang Chol lijkt erop dit moment voor te hebben gezorgd dat het niet veilig is voor Maleisiërs om naar Noord-Korea te reizen”, legde Hamidin Mohamad Ali, de voorzitter van de Maleisische voetbalbond uit in een persbericht.

De wedstrijd in Pyongyang stond op dinsdag 28 maart op het programma. Een dag eerder ontvangt Noord-Korea Hong Kong.

In de derde en laatste ronde van de kwalificaties voor de Asian Cup werden Noord-Korea en Maleisië samen in groep B ingedeeld. Ook Hong Kong en Libanon zitten in dezelfde poule. De eerste twee landen van de poule plaatsen zich voor het eindtoernooi in januari 2019 in de Verenigde Arabische Emiraten.