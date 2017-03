Hoe vaak moet je een jeansbroek nu wassen?

Chip Bergh, de CEO van Levi's, beweert dat hij zijn jeansbroek nooit wast en raadt iedereen aan hetzelfde te doen. Maar volgens Tech Insider, de website van Business Insider die aan technologie is gewijd, is de wetenschap van mening dat je een jeansbroek na iedere vier tot zes dagen moet wassen om onwelriekende geurtjes tegen te gaan. Wie heeft het bij het rechte eind?

Zowel Chip Bergh als Tommy Hilfiger is het erover eens: eens jeansbroek hoef je haast nooit te wassen, maar daar lijkt de wetenschap het toch niet helemaal mee eens te zijn, klinkt het bij Tech Insider. Uit onderzoek blijkt namelijk dat je jeans na één dag al helemaal onder de bacteriën, huidschilfers en zweet zit, maar ook ander vuil dat voor het oog onzichtbaar is. Die hebben geen invloed op je gezondheid en je er zult bijvoorbeeld geen huiduitslag van krijgen, maar er kan na een tijdje wel een geurtje aan gaan hangen.

Volgens Bergh helpt het om je jeans dan gewoon even in de diepvries te stoppen om de microben te doden, maar uit een experiment blijkt dat de diepvries niet koud genoeg is om de bacteriën te doden en bijvoorbeeld de huidschilfers uit de plooien te verwijderen. Wassen lijkt dus de enige optie te zijn als je die broek echt terug kraaknet wilt. Maar om de hoeveel tijd dan?

Bij Tech Insider beweren ze dat na vier à zes dagen dragen de broek in principe rijp is voor de wasmachine. Stinkt je jeans na 13 dagen niet? Dan kun je die zo blijven dragen want de hoeveelheid microben op de broek bleek bij het experiment hetzelfde te zijn op 13 dagen als op 15 maanden. Dat allemaal in beschouwing genomen, raden ze aan om de jeans te wassen na 2 à 6 maanden.