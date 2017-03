Netwerk van Mobile Vikings verstoord: provider zelf niet bereikbaar

Maandagochtend melden Mobile Vikings-klanten dat ze geen netwerkontvangst meer hebben. Hoe groot de storing bij het Base-netwerk is, moet later op de dag blijken. Mobile Vikings was door de storing een tijdlang zelf niet bereikbaar voor commentaar. Via zijn Facebookpagina en Twitter laat de provider weten dat die naar een oplossing zoekt.

Heads-up Vikings. Manic Monday: our network is acting up, so you might experience some difficulties. We’re on it and will keep you posted!