Waren ook van de partij zaterdag in de Luminus Arena voor de match KRC Genk-Club Brugge: drie van de vier Callboys. Matteo Simoni (Devon Macharis in de series) is fan van Genk, Rik Verheye (Jay Vleugels) supportert voor Club. Bart Hollanders (Randy Paret) leek eerder neutraal.