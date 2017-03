Rouches krijgen straftraining na nieuw dieptepunt: “Zo kan het niet langer”

“Geen tempo, geen druk, geen agressiviteit, geen intensiteit en alle duels verloren.” Helemaal niets positiefs had Aleksandar Jankovic zaterdagavond op Moeskroen gezien. De Standard-trainer kondigde dan ook sancties aan. Deze week wordt er drie keer per dag getraind, waaronder één loopsessie om 9.00 uur ’s ochtends. “We moeten wakker worden, want zo kan het niet langer”, vond Jean-François Gillet.

Het gaat van kwaad naar erger voor Standard. Een week na de uitschakeling voor play-off 1 werd het op Le Canonnier kansloos weggespeeld door hekkensluiter Moeskroen. Na negentig pijnlijke minuten was de 1-0 op het scorebord zelfs nog zeer flatterend voor de Rouches, die door de eigen aanhang op een fluitconcert werden getrakteerd. “Je kunt het hen niet kwalijk nemen”, foeterde Jean-François Gillet (37), de enige Luikenaar op niveau.

Toen de ervaren doelman gevraagd werd of dat gefluit van de Standard-supporters de spelers net niet onzekerder maakte, wimpelde hij dat terecht af. “We zijn profs! Dan moet je tegen kritiek kunnen. We zijn Standard en staan negende, hé. Dat kan toch niet? Het is normaal dat Moeskroen hier gemotiveerd speelde, maar zoals wij speelden kun je het veld echt niet op. Als speler van Standard moet je je leven geven tot het laatste fluitsignaal. Wat mij betreft is deze match een grote alarmbel. We moeten wakker worden, want zo kan het niet langer.”

“Schandalig slecht”

Zelfs de immer diplomatische Aleksandar Jankovic kon een nieuwe non-prestatie niet meer goedpraten. “Het was heel, heel slecht. Schandalig slecht”, begon de Serviër. “Geen tempo, geen druk, geen agressiviteit, geen intensiteit en alle duels verloren… Na de rust was het een beetje beter, maar nog steeds niet genoeg.”

Daar waar Jankovic voorafgaand aan de partij in Henegouwen nog aangaf dat hij zijn aanpak niet zou veranderen, klonk er nu een heel ander verhaal. “Deze wedstrijd was belangrijk omdat we een nieuwe dynamiek voor play-off 2 wilden creëren. Net daarom gaan we het programma van de komende drie weken drastisch omgooien. Er komen zeker sancties voor de hele groep en ik zal wijzigingen doorvoeren. Ik heb mijn spelers al verteld dat ze hun plannen voor dit weekend kunnen afzeggen. We gaan ook meer en harder trainen.”

De daad werd meteen bij het woord gevoegd. Standard maakte gisteren nog bekend dat de spelers deze week dagelijks drie keer moeten trainen. Om 9.00 uur worden ze al op de club verwacht voor een loopsessie.

Van enige wedstrijdmentaliteit, het stokpaardje van Jankovic, viel er zaterdagavond bij de Rouches geen greintje te bespeuren. Een pijnlijke constatering voor de 44-jarige oefenmeester. “Blijkbaar hebben de spelers niet dezelfde ingesteldheid als ik. En dat zal veranderen. Ons probleem is niet eens zo moeilijk om op te lossen. Met een goede mentaliteit zouden onze slechte resultaten vanzelf verdwijnen.”