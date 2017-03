Regen is spelbreker in finale ATP-toernooi in Sao Paulo

De finale van het ATP-toernooi in het Braziliaanse Sao Paulo (455.565 dollar) is wegens de hevige regenval stopgezet en uitgesteld naar maandagnamiddag, zo maakten de organisatoren zondag bekend.

In die finale verdedigt de 31-jarige Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 33) zijn titel tegen de 29-jarige Spanjaard Albert Ramos (ATP 24). Als Cuevas wint, schrijft hij het Braziliaanse graveltoernooi voor de derde keer op zijn palmares. De Uruguayaan zal maandag dan wel stevig voor de dag moeten komen, want de score was 7-6 (7/3) en 3-3 in het voordeel van Ramos.