“Genk deed even aan Barça denken”

KRC Genk won afgelopen weekend in eigen huis met 2-1 van landskampioen Club Brugge. Een sterke prestatie van blauw-wit, dat veel lof krijgt voor de manier waarop gevoetbald werd. “Ik heb me zaterdagavond enorm geamuseerd in de Luminus Arena”, zegt onze analist Wilfried Van Moer. “Genk zette tegen Club Brugge zijn beste prestatie sinds heel lang neer. De bal ging zo vlot rond dat het me op sommige momenten zowaar aan Barça deed denken. Club Brugge werd van de mat getikt met snelle combinaties over de grond. De doorweekte grasmat speelde in het voordeel van de thuisploeg, omdat de bal nog net iets meer snelheid mee kreeg en het surplus aan techniek bij Genk benadrukt werd.”