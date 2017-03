Mysterieuze zaak van verdwenen gezin: ex-schoonbroer bekent moord

Brussel - De ex-schoonbroer van Pascal Troadec heeft bekend de vier leden van het mysterieus verdwenen Franse gezin Troadec te hebben omgebracht. Dat hebben meerdere Franse media maandag gemeld.

Sinds 16 februari was er geen nieuws meer van Pascal en Brigitte Troadec, hun zoon Sébastien (21) en hun dochter Charlotte (18). In de gezinswoning is een grote hoeveelheid bloed gevonden.

Zondag zijn de zus van de pater familias en haar ex-man opgepakt. Die laatste heeft bekend op 16 februari de vier gezinsleden te hebben gedood. De zus van Pascal Troadec ontkent elke betrokkenheid.

Achtergrond van het drama zou een geschil rond een erfenis zijn die Pascal Troadec niet zou hebben willen delen met zijn zus en vroegere schoonbroer.

Onduidelijk is of die al de plaats heeft aangegeven waar de lijken zich zouden bevinden.