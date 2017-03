N-VA wil geen Turkse campagne in België

N-VA schaart zich achter de oproep van de Oostenrijkse bondskanselier voor een verbod op verkiezingscampagnes van Turkse politici in heel de Europese Unie. Zo maakten Kamerfractieleider Peter De Roover en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zondagmiddag op VRT en VTM duidelijk.

“Erdogan heeft voldoende uitdagingen in Turkije”, vindt Francken. De Roover vindt het onaanvaardbaar dat dergelijke meetings “mensen in Vlaanderen op basis van de Turkse politiek tegen elkaar opjutten. Daar moet paal en perk aan gesteld worden”.

Peter De Roover verwijst naar de toespraak van de Turkse president Erdogan in mei 2015 in de Hasseltse Ethias-arena. De N-VA-fractieleider vindt het stuitend dat Erdogan de mensen van Turkse afkomst blijft rekenen tot de Turkse politieke ruimte. Ook vandaag blijven de verkiezingscampagnes van Turkse politici op ons grondgebied voor N-VA bijzonder ongepast. De partij wijst erop dat het ditmaal bovendien gaat over de promotie van een grondwetswijziging die volgens critici neerkomt op een ordinaire staatsgreep. “Straf dat we hier meetings zien georganiseerd worden om het Ottomaanse Rijk 2.0 in te voeren”, zegt De Roover.

Het is voor hem onaanvaardbaar dat dergelijke meetings “mensen in Vlaanderen op basis van de Turkse politiek tegen elkaar opjutten. Daar moet paal en perk aan gesteld worden”.

De Roover vraagt de federale regering na te gaan “in welke mate werk kan gemaakt worden van de vraag van de Oostenrijkse regering om deze uitvoer van Turkse problemen naar Europese landen samen met andere lidstaten een halt toe te roepen”.

Theo Francken wijst erop dat president Erdogan voldoende uitdagingen heeft in Turkije en dat hij in België de Turken niet moet komen opjutten door te zeggen dat ze naar Turkije moeten kijken in plaats van te integreren.

De autoriteiten in ons land hebben voorlopig geen weet van verkiezingsbijeenkomsten op Belgisch grondgebied, zo blijkt uit een rondvraag bij een aantal gemeenten met een belangrijk aandeel Turkse inwoners en bij enkele federale instanties.

De Belgische overheid liet in het verleden al verstaan dat ze het Turkse conflict niet wil geïmporteerd zien in ons land. “Er zal worden opgetreden tegen zaken die onwettelijk zijn of die de openbare orde verstoren”, luidt het op het kabinet van Binnenlandse Zaken.

Ophef

In Oostenrijk, Duitsland en Nederland ontstond al ophef omdat Turkse politici er stemmen willen ronselen in de aanloop naar het referendum van 16 april over een grondwetshervorming. De Nederlandse regering onderzoekt of ze dat juridisch kunnen voorkomen.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu vindt alvast niet dat de Nederlandse regering hem of andere Turkse politici kan tegenhouden om in Nederland campagne te komen voeren.

De hervorming waarover de Turken moeten stemmen, zou president Recep Tayyip Erdogan meer macht geven en het parlement verzwakken. De Oostenrijker vindt dat de hervorming in strijd is met de waarden van de Europese Unie. De SPÖ-er pleit dan ook voor een onmiddellijke stop van de toetredingsonderhandelingen tussen Turkije en de EU.