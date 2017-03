Amerikaanse schrijfster Paula Fox overleden

De Amerikaanse schrijfster Paula Fox is overleden. De schrijfster, die zowel voor kinderen als volwassenen schreef, zou al vorige woensdag in een ziekenhuis in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn overleden zijn, berichten media uit de VS, die haar familie citeren.

Paula Fox kreeg voor haar gehele oeuvre in 1978 de Hans Christian Andersenprijs. In 1976 ontving ze de Zilveren Griffel voor Nederlandstalige jeugdliteratuur voor “Duvelstoejager op een slavenschip”, een boek dat later herdoopt werd als “De slavendanser”. In totaal schreef Fox meer dan 25 boeken voor kinderen, jongeren en volwassenen.

De moeder van Fox stond haar als baby af voor adoptie. Zelf kreeg ze drie kinderen. Volgens een artikel van The Observer uit 2013 zou Fox haar dochter Linda Carroll ook afgestaan hebben voor adoptie. Carroll is de moeder van zangeres Courtney Love, de weduwe van Nirvana-zanger Kurt Cobain.

