De man die president van Frankrijk ging worden blijkt een fanaticus die bereid is iedereen mee te sleuren in zijn val

“Non”, was het antwoord van presidentskandidaat François Fillon gisteravond in het journaal van de Franse openbare omroep op de vraag of hij zijn kandidatuur voor het Franse presidentschap opgeeft.

Daarmee krijgt Fillon niet alleen de allure van een verdoemde held in een Grieks drama, maar stort hij ook zijn partij Les Républicains in een diepe crisis, die gevaarlijke implicaties kan hebben voor de Franse Republiek én voor de Europese Unie.

Het begon allemaal fantastisch voor oud-premier François Fillon, die met zijn imago van kreukvrije serieuze mens de beide andere gedoodverfde centrumrechtse kandidaten voor het Franse presidentschap, oud-president Sarkozy en oud-premier Alain Juppé, het nakijken gaf.

Zijn rechttoe-rechtaanstijl was verfrissend voor de Fransen en volgens de peilingen kon hij het presidentschap niet meer verliezen.

Tot bekendraakte dat ’mr. proper’ eigenlijk geen haar beter was dan de rest van de Franse politieke kaste en vrouw en kinderen jarenlang fictief had laten inschrijven als parlementaire medewerkers.

De Fransen namen het hem kwalijk, zéér kwalijk, precies omdat hij zich gepresenteerd had als de man zonder schandalen.

En door zijn reactie maakte hij het nog veel erger. Tot vandaag blijkt Fillon niet in staat om toe te geven dat hij een fout gemaakt heeft. Verder dan een verontschuldiging dat hij destijds iets heeft gedaan wat weliswaar perfect legaal was, maar nu blijkbaar niet meer aanvaard wordt door de Fransen, geraakt hij niet.

De man die tot enkele weken geleden president van Frankrijk ging worden blijkt een fanaticus die zich zozeer heeft ingegraven in zijn eigen gelijk dat hij bereid is iedereen mee te sleuren in zijn val (en meteen ook bewijst dat hij toch niet geschikt is voor de baan).

Vanavond komt de partijleiding van Les Républicains bijeen. Ze hebben de keuze tussen mee ten onder gaan met hun kandidaat die geen schijn van kans meer maakt, of een politieke moord plegen door alsnog Alain Juppé naar voor te schuiven als nieuwe kandidaat. Maar ook dan ziet het er naar uit dat Fillon te zeer vast blijft hangen in het eigen gelijk om de eer aan zichzelf te houden. “Die verkiezing is van de Fransen, niet van de partij”, zei hij gisteren. “In geen enkel geval trek ik mijn kandidatuur in.” Het lijkt er dus op dat er in de eerste ronde twee kandidaten van centrumrechts zullen meedoen, waardoor de kans dat een van die twee de tweede ronde van de presidentsverkiezingen haalt miniem wordt.

Dan zal er voor het eerst geen kandidaat van de traditionele partijen in de tweede ronde zitten, en zullen de Fransen moeten kiezen tussen de jonge onervaren Emmanuel Macron en Marine Le Pen.