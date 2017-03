Mathias Vergels brengt single uit en maakt comeback in Thuis

Binnenkort is Mathias Vergels (24) terug op het Eén-scherm als Lowie in ‘Thuis’ na een afwezigheid van zowat een jaar. Nu heeft hij een eerste single uit, ‘Margherita’, waar ook Alex Callier de hand in had. “Deze morgen liet mijn lief me de single zien op Spotify en iTunes. Dat was een heerlijk gevoel. Ik ben altijd met muziek bezig geweest.”