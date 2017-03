Hasselaars krijgen brief van ‘burgemeester Hilde Claes’

Hasselt - Op 19 maart ontvangt de stad Hasselt, naar jaarlijkse traditie, de pasgeboren Hasselaars en hun ouders in het geboortebos in Kuringen. Daarvoor viel de afgelopen dagen een uitnodiging bij honderden jonge mama’s en papa’s in de bus. Vreemd genoeg werd die ondertekend door ‘burgemeester Hilde Claes’. “Een heel vervelende vergissing”, aldus Nadja Vananroye, de huidige burgemeester van Hasselt.

In de brief staat te lezen dat de ouders samen met hun jongste spruit een boompje kunnen planten, zodat het geboortebos blijft groeien. De uitnodiging werd ondertekend door schepen van Burgerlijke Stand Brigitte Smets en burgemeester Hilde Claes, die echter in september vorig jaar ontslag nam als burgemeester. De huidige burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) kon deze lapsus maar matig waarderen. “Schijnbaar een kleine vergissing, maar wel een heel vervelende”, zegt Vananroye. “Hier is ongetwijfeld sprake van een geval van copy-paste van een brief uit het verleden, maar dat maakt het alleen maar zorgwekkender. Welke brieven vertrekken er dan nog vanuit de stad met de verkeerde naamgeving op? Ik denk dat de meeste van de betrokken ouders inmiddels wel weten wie de nieuwe burgemeester van Hasselt is. In elk geval ga ik de betrokken ambtenaar even uitnodigen voor een gesprekje, zodat ik mezelf even kan voorstellen en dat probleem dan hopelijk van de baan geraakt. We gaan onze mensen ook vragen om extra aandacht te hebben voor de ondertekening van alle documenten.”

N-VA-raadslid Jan Wouters is één van de ouders die de vreemde uitnodiging in de bus vond. “Tijdens de vorige gemeenteraad konden we al vaststellen dat de nieuwe Hasseltse bestuursploeg alle kansen laat liggen om voor Hasselt een nieuwe weg in te slaan. Nu is ons ook duidelijk geworden dat het oude beleid vandaag zelfs op papier wordt verdergezet."