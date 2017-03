“Wie weet komt er een vervolg”

Dilsen-Stokkem -

In een uitverkochte Sint-Pauluskerk in Lanklaar hebben zondagnamiddag 450 fans in voorvertoning de spannende finale van ‘Beau Séjour’ bekeken. Na tien weken kwamen ze te weten dat Marcus Otten achter de moord op Kato Hoeven zat. De fans, die een verklaring tot geheimhouding moesten ondertekenen en 5.000 euro boete riskeerden, trakteerden de aanwezige acteurs op een staande ovatie. “Misschien komt er wel een vervolg. Dat hangt van de VRT af,” aldus een gelukkige regisseur Nathalie Basteyns.