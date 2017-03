Geen Leandro Trossard (out met blessure) in de selectie en dus had Thomas Buffel allicht op een basisplaats of lange invalbeurt gerekend. Dat was hem niet gegund. De aanvoerder moest tot in de blessuretijd wachten op een invalbeurt en dat was niet van harte.

Na het laatste fluitsignaal stoof Buffel ook meteen naar binnen. Voordien had er zich in de dug-out ook al een discussie ontsponnen met de technische staf. Coach Albert Stuivenberg wilde er achteraf niks over kwijt.