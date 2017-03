Student verwacht loon tot 2.500 euro

Studenten in Limburg rekenen op een gemiddeld loon van 1.700 euro netto in hun eerste job. Meisjes houden het bescheiden op minder dan 1.500 euro, maar jongens met een universitaire opleiding verwachten zelfs tussen de 1.800 en 2.500 euro. Over hun jobkansen zijn ze een stuk realistischer: de meesten denken binnen de zes maanden aan het werk te zijn.

Dat blijkt uit een exclusieve enquête van Het Belang van Limburg en onderzoeksbureau iVox bij Limburgse studenten van hogescholen PXL, UCLL, LUCA School of Arts en Universiteit Hasselt. Hoe zien ze hun toekomst, hoe gaat de student door het dagelijkse leven? De resultaten leest u vanaf vandaag twee weken lang in uw krant. Over het leven na de academiebanken zijn ze ronduit rooskleurig (lees: te optimistisch): gemiddeld denken ze aan een eerste loon van 1.700 euro netto. In de praktijk ligt dat cijfer op gemiddeld 1.600 euro (2.200 euro bruto). Bijna vijf procent van de mannen meent zelfs meer dan 2.500 euro netto te krijgen.

“Als het economisch beter gaat, beginnen studenten te dromen”, zegt arbeidssocioloog Jan Denys. “In moeilijke tijden zijn mensen blij dat ze een baan vinden, ook al is dat voor minder loon.” Zeventien procent van de studenten denkt al werk te hebben gevonden nog vóór ze zijn afgestudeerd, nog eens zeventien procent meent binnen de maand werknemer te zijn.

Lees er hier alles over.