“Een factuur sturen is in dit geval moreel verwerpelijk"

Hasselt / Wellen - “Uit het Koninklijk Besluit van 25 april 2007 kan de Civiele Bescherming inderdaad concluderen dat ze een factuur mochten sturen voor hun hulpwerkzaamheden van 23 juni 2016 in Wellen. Toch bestaat er onduidelijkheid,” zegt Olivier Van Raemdonck, kabinetsmedewerker van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). “We hadden al eerder afgesproken met de brandweerfederaties om daarom hierover rond de tafel te gaan zitten.”

Op 23 juni zorgde een windhoos in het zuiden van de provincie onder meer voor fikse schade in Wellen. Omdat de brandweer het te druk had, moest de Civiele Bescherming inspringen. De brandweer stuurde ...