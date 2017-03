Groene verwarmingsketels in stadion van KRC Genk

Genk -

“Ons stadion zal tegen 2020 waarschijnlijk CO2-neutraal zijn, maar of we ooit een CO2-neutrale club worden? Daarvoor hebben we te veel verre verplaatsingen en komen er te veel supporters met de auto naar het stadion.” Dat heeft algemeen directeur Patrick Janssens van KRC Genk zaterdag gezegd tijdens een presentatie van de eerste fase van de verduurzaming van de Luminus Arena.