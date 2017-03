Openingsweekend Japanse Tuin en Yokoso Festival waren succes

Hasselt - Het openingsweekend van de Japanse Tuin in Hasselt afgelopen zaterdag en zondag was de start van het Yokoso Festival, een feestprogramma van maart tot en met november dit jaar voor het 25-jarig bestaan van de Japanse Tuin. “De opening is heel erg in de smaak gevallen”, zegt schepen van Cultuur en Toerisme in Hasselt, Karolien Mondelaers (CD&V).

Zaterdag werd de Japanse Tuin officieel voor geopend verklaard door onder meer de Japanse ambassade en de Hasseltse burgemeester. “Het programma van het Yokoso Festival werd uitgelegd aan de aanwezige bezoekers en nadien was er een receptie”, aldus schepen Karolien Mondelaers. “Zaterdagochtend waren er toch al zo’n 150 mensen aanwezig in de Japanse Tuin, in de namiddag zijn daar nog heel wat bezoekers bijgekomen.”

Het regenweer op zondag was wel een kleine spelbreker voor het openingsweekend, maar niet enkel in de Japanse Tuin zelf kon de bezoeker terecht, ook de tentoonstellingen in het teken van het Yokoso Festival in het Literair Museum en het Modemuseum in Hasselt zijn afgelopen weekend gestart.

“In het Modemuseum is de expo Across Japan gestart”, aldus nog Mondelaers. “Die tentoonstelling belicht de kruisbestuiving tussen Japanse en westerse mode. Het Literair museum startte het Yokoso Festival met de tentoonstelling over prentenboeken en hoe het Verre Oosten daarin verbeeldt wordt. Er waren ook Oosterse hapjes en drankjes te verkrijgen.”

Het Yokoso Festival loopt nog tot en met 20 november dit jaar. Op die dag sluit het festival het feestprogramma af met een groot feest in de Japanse Tuin.

Meer informatie over de programmatie van het festival op www.yokosofestival.be.

(belga)