Jury is onverbiddelijk en zet topfavoriet Bardet uit koers in Parijs-Nice

De Franse topfavoriet Romain Bardet is uit koers gezet in Parijs-Nice. De Fransman kwam ten val in het slot van de wedstrijd en keerde daarna met behulp van de wagen terug in koers. “Mag niet”, oordeelde de jury die besliste om hem uit koers te nemen.

Bardet, vorig jaar tweede in de Tour de France na Chris Froome, startte met heel wat ambitie in Parijs-Nice en maakte van het klassement een deel, maar in de eerste rit verging het hem al niet goed toen het peloton op waaiers werd getrokken en hij in een tweede groep terecht kwam, met ook wel nog veel andere klassementsrenners zoals Alberto Contador en Richie Porte.

Hij had ook geen steun van ploegmaten en reed er helemaal alleen. Toen hij dan ook nog eens ten val kwam en opnieuw moest achtervolgen kreeg hij steun van de ploegwagen. Iets te veel steun, in het oog ook van de camera’s en dus bestrafte de jury hem streng en zette hem na afloop uit koers.