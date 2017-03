Pittomvils ontgoochelt op 60m horden op EK atletiek indoor

Niels Pittomvils heeft zondag teleurgesteld op de 60m horden, het vijfde onderdeel van de zevenkamp, op het EK atletiek indoor in Belgrado. Pittomvils werd in de tweede reeks achtste en laatste. In de tussenstand blijft hij dertiende.

Pittomvils, traditioneel sterk op de horden, kwam in een tijd van 8.31 als achtste en laatste over de streep in zijn reeks. De Spanjaard Jorge Urena won de reeks in 7.78, een evenaring van het kampioenschapsrecord op de 60m horden

In de tussenstand telt Pittomvils nu 4.111 punten. Daarmee blijft hij op schema liggen om zijn persoonlijk record op de zevenkamp (5.966 punten) te verbreken. De Fransman Kevin Mayer (4.583) heeft voorlopig de leiding in handen, voor de Jorge Urena (4.484) en de Tsjech Sebastian Adam Helcelet (4.381).

Later op de middag staat nog het polsstokspringen (14u40) en de kilometer (18u25) op het programma.