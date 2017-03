Veroordeelde ambtenaar per vergissing vrijgelaten: “Zullen nog meer fouten gebeuren”

Een ambtenaar die in de cel zat voor het verdelen van valse paspoorten, is per vergissing vrijgelaten, melden La Dernière Heure en VTM. Het personeel van de gevangenis van Sint-Gillis had niet gezien dat het parket in beroep gegaan was tegen zijn vrijlating. “De fout werd gemaakt omdat de gevangenis te weinig personeel is”, aldus de advocaat van de man. “Er zullen nog meer fouten gebeuren.”